Nettuno, anticipato al 1 maggio l’inizio della stagione balneare

Nettuno – È stata pubblicata l’ordinanza con cui si sancisce l’anticipo dell’inizio della stagione balneare di Nettuno al 1 maggio 2021.

CLICCA QUI PER LEGGERE E SCARICARE L’ORDINANZA

“Abbiamo recepito le indicazioni della Regione – dichiara il sindaco Alessandro Coppola – che ha lasciato l’arbitrio ai Comuni di fissare la data di inizio della stagione balneare prima del 15 maggio 2021. Già lo scorso anno abbiamo dimostrato, grazie alla collaborazione e l’impegno dei lavoratori del settore balneare e turistico, che si può fare una stagione in piena sicurezza. La voglia di ripartire è tanta e, con questa ordinanza, permettiamo agli operatori del settore di iniziare a lavorare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti”.

