Ostia, ubriaco molesta i passanti a Lido Centro e minaccia i carabinieri: arrestato

Ostia – I carabinieri impegnati nel servizio “Strade Sicure”, insieme ai militari del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, sono intervenuti nei pressi della stazione Lido Centro, dove un uomo, palesemente ubriaco, continuava a molestare i passanti.

L’uomo, un 47enne, alla vista dei militari ha inveito subito contro questi ultimi minacciandoli con un bottiglia in mano. Invitato alla calma, l’uomo non ha desistito e ha ingaggiato una breve colluttazione con i carabinieri che, però, lo hanno bloccato.

L’arrestato è stato dapprima visitato dal personale medico giunto sul posto e poi portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

