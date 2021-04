Palidoro, a breve l’inaugurazione della Casa della Salute

Fiumicino – “Nei primi giorni di maggio sarà inaugurata la Casa della Salute di Palidoro, un’opera fondamentale per tutto il Nord del Comune e i territori limitrofi”. Lo fa sapere la Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona.

“È un risultato – spiega – che dobbiamo alla determinazione dell’Amministrazione Montino e alla volontà politica della Regione Lazio di premiare la sanità di prossimità. È un presidio che, durante la gestione della precedente Amministrazione, era stato saccheggiato e vandalizzato e che, grazie alla lungimiranza del sindaco Montino e di tutta la maggioranza, tornerà a fornire servizi sanitari fondamentali”.

“Fermo restando che verranno mantenute tutte le attività del presidio di San Carlo a Palidoro – prosegue Vona – la nuova Casa della Salute avrà centri avanzati di cardiologia e bronco pneumologia con esami di II livello. Offrirà inoltre la possibilità di studiare e intervenire sulle malattie cronico-degenerative, con moduli aggiuntivi di alta specialistica”.

“Siamo felici – conclude – del risultato voluto e portato alla cittadinanza da questa Amministrazione. Nei prossimi giorni dirameremo l’invito ufficiale per partecipare all’inaugurazione”.

Baccini scrive a Marta Branca: “Necessario un cardio point”

“Auspichiamo che tra i servizi offerti nella nuova struttura ‘casa della salute di Palidoro’ sia attivato anche un servizio specialistico di cardiologia che possa soddisfare i bisogni della comunità Nord di Fiumicino per una maggiore prevenzione e sicurezza sanitaria del territorio. A questo proposito ho scritto al DG della Asl, Marta Branca, e al Sindaco Montino per segnalare questa esigenza della comunità che più volte i cittadini mi hanno sollecitato”. Lo dichiara Mario Baccini coordinatore del centrodestra e civiche in merito alla nuova apertura del punto sanitario di Palidoro.

