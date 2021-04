Sociale, approvato il rendiconto 2020 per dare continuità all’azione di governo e rafforzare i servizi ai cittadini

Fiumicino – “L’approvazione del rendiconto 2020 è un’operazione importante, complessa ed articolata sviluppando diversi documenti grazie ad una costante e stretta collaborazione con gli uffici, che ci ha visto affrontare un anno fortemente segnato dalla pandemia”. Così, in una nota, Armando Fortini, presidente della Commissione Sociale.

“Siamo riusciti ad affrontare questa fase pandemica ancora in atto, – spiega il Presidente – grazie ad una attento e rigoroso impegno nella gestione delle risorse messe in campo dall’Amministrazione comunale, dello Stato e della Regione. Abbiamo agito sulla finanza locale senza aumentare le tariffe, applicando riduzioni per sostenere i nostri cittadini colpiti dalla crisi economica originata da quella sanitaria.

Un lavoro di squadra che ha premiato lo sforzo di questo traguardo, ringraziando tutto il personale del nostro Comune, il Sindaco, assessori e consiglieri, che con il loro impegno hanno raggiunto questo risultato: un rendiconto solido che ci permette di guardare al futuro con fiducia”.

“Questo lavoro – sottolinea Fortini – ha permesso di garantire ai servizi Sociali di continuare ad erogare con la stessa tempistica e regolarità servizi importanti e proprio per questa oculata ed attenta gestione, il nostro Comune, rispetto ad altri, è ancora in grado di poter distribuire pacchi alimentari per nuclei famigliari in difficoltà.

A parlare sono i numeri: da gennaio a marzo 2021 sono stati distribuiti 665 pacchi alimentari a 386 famiglie del nostro territorio, assicurato l’assistenza alle persone più fragili, anziani e disabili, mettendo in campo nuove forme di sostegno per i cittadini, per questo il mio ringraziamento va all’assessore Alessandra Colonna, al dirigente dei Servizi Sociali Dott. Fabio Sbrega ed a tutti i componenti degli uffici del settore Sociale, che hanno garantito e continuano a farlo attraverso la loro professionalità un servizio di alto profilo.

“Possiamo tranquillamente attestare – conclude il Presidente – che il rendiconto 2020 è l’esito di una condotta contabile proficua ed oculata che ci permetterà di dare continuità alle esigenze della città ed a rafforzare i servizi destinati ai cittadini in questo complesso momento”.

