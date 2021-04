Sulla Roma-Civitavecchia con 60 chili di marijuana in auto: arrestato trafficante

Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 36enne romano, con precedenti, abitante a Lariano (RM) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 60 kg di marijuana.

Nella giornata di ieri, mentre percorrevano l’autostrada A/12, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno notato una autovettura di grossa cilindrata con targa straniera che aveva un assetto molto ribassato, con la marmitta che toccava quasi l’asfalto. Al fine di segnalare al conducente il pericolo che stava correndo, i Carabinieri gli hanno fatto segno di accostarsi ma l’uomo, invece, accelerava la marcia, tentando di allontanarsi. Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a fermare il veicolo notando l’eccessivo nervosismo del 36enne alla guida.

Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che a quel punto, eseguita una verifica approfondita, hanno rinvenuto, nell’aprire il portabagagli dell’auto, 82 involucri di plastica contenenti l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

La droga rinvenuta, che immessa nel mercato avrebbe fruttato almeno 500mila euro, è stata sottoposta a sequestro e, terminati gli accertamenti, il trafficante è stato arrestato e portato nel carcere di Roma – Regina Coeli, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Intanto i Carabinieri continuano a indagare per risalire sia alla provenienza dello stupefacente che per scoprire a quale mercato era destinata.

