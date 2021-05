Andrea Panizza ricorda Mondelli: “Ho perso una parte di me, era un fratello”

La testimonianza di Andrea Panizza, a 48 ore dalla scomparsa del suo compagno di squadra alle Fiamme Gialle e in Nazionale Filippo Mondelli, arriva dal blog di Claudio Bottagisi.

L’azzurro campione del mondo del 4 di coppia nel 2018 e plurimedagliato azzurro e qualificato per le prossime Olimpiadi, parla del suo ‘fratello’ di team ed esprime affetto e dolore profondo per la morte di un ragazzo eccezionale e di un atleta promettente: “Mi mancherà – ha detto Andrea – perdere Filippo è come perdere una parte di me. E’ sempre stato al mio fianco, sin da quando ho cominciato a remare nel canottaggio”. Panizza è commosso per una vicenda che ha scosso il mondo dello sport. In queste ore tante sono le persone che si stanno recando, con rispetto e distanziamento, alla camera ardente allestita al palazzetto del basket a Como (leggi qui): “Mi ha trasmesso la sua forza – prosegue a dire Andrea nel blog di Bottagisi – grinta e determinazione. Non venivano mai meno di fronte alle difficoltà”. Un campione combatte in gara e Filippo lo ha fatto fino all’ultimo.

Una operazione chirurgica alla gamba e poi diversi cicli di chemio. In piedi Mondelli guardava in faccia il suo nemico, proseguendo a lottare: “La vittoria sull’osteosarcoma – diceva il campione nel gennaio del 2020 – sarà la mia Olimpiade”. Sanno di malinconia adesso queste parole, ma la sua forza resterà nei cuori di chi lo ha amato e di chi continuerà a farlo, portando la sua battaglia contro il cancro nella vita di tutti i giorni. Sta coinvolgendo molte persone in queste ore ‘una raccolta fondi’ ideata dalla sua famiglia e accolta con convinzione dalla Federazione Italiana Canottaggio (leggi qui). Il 4 di coppia maschile porterà con sé Filippo. Lo ha scritto su Facebook Rambaldi: “Saremo in 5 a Tokyo. Sarai con noi”. (leggi qui)

“Sono vicino alla sua famiglia e idealmente li abbraccio forte”. Ha detto Andrea Panizza, concludendo.

(foto@MimmoPerna)

