Brindisi, grave incidente sulla statale: due morti e un ferito

Brindisi – È di stamattina la notizia dell’ennesimo incidente mortale verificatosi sulle strade italiane. Il luogo dell’incidente è la Statale 16, precisamente nelle vicinanze della città di Fasano, provincia di Brindisi.

Ad avere la peggio, una coppia di anziani della quale non sono ancora state rese note le identità. I due coniugi al momento dell’incidente viaggiavano inspiegabilmente contromano; l’impatto violento con un’altra vettura è stato fatale.

Gli anziani viaggiavano su una Hyundai ed hanno colpito in pieno una Mini con a bordo un ventenne, che invece si trovava regolarmente sulla corsia di sorpasso, secondo le prime ricostruzioni senza infrangere regola alcuna. Quest’ultimo non è riuscito a evitare l’impatto, probabilmente verosimilmente anche a causa del poco spazio per scartare lateralmente. Il giovane non ha riportato danni gravi e si trova attualmente ricoverato in codice giallo presso ospedale Perrino di Brindisi.

Stamattina erano già arrivate delle segnalazioni ai danni della vettura degli anziani che viaggiava contromano. Ad avere la peggio la coppia di coniugi, entrambi deceduti sul colpo a causa dell’incidente. Sul posto, i soccorritori del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

