Covid-19 a Fiumicino: da lunedì 3 maggio sospesi i tamponi a piazzale Mediterraneo

Fiumicino – Da lunedì 3 maggio, fino a nuove comunicazioni, resterà temporaneamente chiuso l’hub per tamponi Covid-19 di piazzale Mediterraneo gestito dalla Misericordia.

“Siamo costretti a fermarci – si legge in un post pubblicato sulla pagina della Misericordia di Fiumicino, che gestisce l’hub -. Un ‘grazie’ va ai medici di medicina generale con i quali abbiamo condiviso sei mesi intensi (da loro abbiamo imparato molto), alla Asl Rm3. Grazie ai cittadini che spesso ci hanno coccolati e viziati, grazie a tutti i volontari per lo sforzo e la professionalità”.

“Grazie anche all’Autorità Portuale che ci ha spesso sopportati, grazie ad una Amministrazione che ha fatto molto per la sua città permettendo di individuare cluster familiari e aziendali. Vi preghiamo la massima Condivisione per consentire alle persone di trovare una celere soluzione per i giorni a venire”, concludono.

