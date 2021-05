Covid-19, Nettuno piange la 58esima vittima dall’inizio della pandemia

Nettuno – A Nettuno si registra la 58esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 68 anni che era ricoverata in una struttura ospedaliera. “Se ne è andata un’altra nostra concittadina – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – tutta Nettuno è addolorata per questa ennesima perdita all’interno della nostra comunità. A nome dell’intera cittadinanza mi unisco al dolore della famiglia in questo momento di lutto. Esprimo la mia vicinanza a tutte quelle persone che in questo anno hanno perso una persona cara a causa del coronavirus”.

Sono cinque i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche sette guarigioni. Gli attualmente positivi sono 256 di cui 18 ospedalizzati.