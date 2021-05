Estate 2021, a Fiumicino spiagge libere per nudisti, cani e kite surf: ecco dove

Fiumicino – Da sabato 15 maggio fino al 26 settembre, come da possibilità indicata dalla conferenza Stato-Regioni, riparte la stagione balneare sul litorale del comune di Fiumicino. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, è stato il sindaco Montino, con apposita ordinanza (leggi qui).

“Nella nuova ordinanza da me firmata – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – abbiamo indicato queste date, anche in considerazione del fatto che con la destagionalizzazione, da noi approvata lo scorso anno, gli stabilimenti possono comunque già avviare quasi tutte le attività, escluse quelle di balneazione”.

“Tra le novità di quest’anno – aggiunge il primo cittadino – l’assenza della spiaggia per kite surf nella zona E, compresa tra Focene e Fregene, a causa dell’erosione della costa. Rimangono in vigore invece quelle comprese tra Fregene e Maccarese e tra Passoscuro e Palidoro. Confermate anche la spiaggia per naturisti e quella libera per i cani. La prima è compresa nel tratto di litorale tra Fiumicino e Focene: circa 600 metri alle spalle della pineta di Focene, compresi tra via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale. La seconda, invece, è nel tratto di litorale di circa 300 metri, dalla fine dell’abitato di Passoscuro verso Palidoro”.

“Le strutture balneari saranno aperte al pubblico – continua il Sindaco – tra le 8 e le 20, con il servizio di assistenza e salvataggio garantito tra le 9 e le 19. Su tutte le spiagge del comune, sia libere che in concessione, è vietato fumare. E’ consentito farlo solo nelle apposite aree attrezzate, se presenti. Deve essere garantita alla spiaggia e ai servizi l’accessibilità per le persone con disabilità, con apposita segnalazione. Le manifestazioni, sia sportive che ricreative, potranno svolgersi compatibilmente con le misure di contenimento emanate dal Governo e dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa emanata in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. Sulle spiagge libere vige il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento personale di almeno un metro tra le persone”.

