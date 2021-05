Fiumicino, lavori di manutenzione su via Tre Denari

Fiumicino – “La votazione nei tempi del rendiconto di bilancio 2020 ha consentito all’Amministrazione comunale di effettuare i lavori di manutenzione su via Tre Denari, in meno di quattro mesi dall’approvazione del bilancio previsionale”. Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico Paola Magionesi e Fabio Zorzi.

“Un risultato straordinario, ottenuto grazie all’impegno del sindaco, della sua giunta e degli uffici e che ha consentito il rifacimento di un’arteria fondamentale del nostro territorio. Era un intervento che moltissimi cittadini chiedevano da tempo e che adesso è diventato una realtà, grazie all’impegni, in primis, dell’assessorato Lavori pubblici”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino