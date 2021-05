Ostia – Buche, dossi, asfalto sollevato dalle radici, manto stradale sgretolato: sono queste le condizioni di via Capo passero e via Passeroni a Ostia. Strade dissestate che mettono a rischio ogni giorno gli automobilisti e i centauri che le percorrono, aumentando il pericolo di incidenti per macchine e moto.

Ma cosa succede quando a transitare per queste stesse strade sono i mezzi di soccorso del vicino ospedale Grassi? Via Capo Passero e via Passeroni, infatti, sono veri e propri “passaggi obbligati” per le ambulanze dell’Ares 118 dirette al nosocomio locale.

Ecco allora che la situazione, già critica di per sè, diventa allarmante: le cattive condizioni dell’asfalto, infatti, creano non pochi disagi alle ambulanze in transito, al personale sanitario e ai pazienti che subiscono continue sollecitazioni e vibrazioni a causa della strada dissestata.

Non solo: l’asfalto obbliga inevitabilmente i conducenti dei mezzi di soccorso a ridurre la velocità per evitare dossi e buche, uno slalom obbligato per tutelare sia gli operatori che chi viene trasportato. E la faccenda si fa ancora più grave quando il paziente è in codice rosso e medici e infermieri sono costretti ad operare su di lui durante il trasporto in ospedale, per stabilizzare le sue condizioni.

Insomma, un vero e proprio calvario per i pazienti che oltre a convivere con le pene della malattia devono anche fare i conti con uno degli eterni problemi di questa città: le buche.

