Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Con la vasta area di bassa pressione che dall’Europa settentrionale rimarrà estesa fino ai paesi sudoccidentali del Continente e a quelli centrali, l’Italia continuerà ad essere esposta ad un richiamo di correnti sudoccidentali in quota anche durante il weekend del primo maggio. Si tratta di masse d’aria che provengono dall’entroterra nordafricano e che determinando condizioni climatiche molto miti, se non calde al Sud e su parte del Centro, in condizioni climatiche spesso asciutte. Al contrario al Nord le stesse assumono una componente più umida ed instabile, tanto che nel loro letto è atteso il transito di un sistema frontale che sabato innescherà maltempo anche intenso in marcia da ovest ad est, diretto a parte delle regioni centrali e via via verso il basso Tirreno. Domenica il fronte scorrerà verso est, ma al suo seguito l’ingresso d correnti più fresche dal Centro-Nord Europa determinerà una certa instabilità soprattutto al Nord, pur in un contesto di maggior variabilità con qualche schiarita in più rispetto al sabato. Andrà meglio al Centro-Sud con maggiori schiarite, ma l’aria più fresca in arrivo determinerà un generale ridimensionamento delle temperature. Vediamo nel dettaglio:

METEO SABATO 1° MAGGIO. Graduale peggioramento sin dalle prime ore della giornata al Nord con piogge a partire dalle zone occidentali, in intensificazione dal pomeriggio con rovesci che diverranno anche intensi e temporaleschi su Piemonte, Liguria e alta Lombardia, la sera su gran parte delle regioni compreso il Triveneto, tanto che non solo esclusi locali nubifragi e grandinate, specie su alte pianure centro-orientali e Prealpi. Piogge più deboli su Emilia Romagna e basso vento, con timide schiarite. Peggioramento anche sulle regioni centrali, pur con un inizio giornata ancora parzialmente soleggiato. Piogge dal pomeriggio in Toscana, in intensificazione la sera con rovesci in estensione a Umbria, Marche interne, alto Lazio e localmente interne abruzzesi. Più asciutto con qualche schiarita su basso Lazio e coste adriatiche. Andrà meglio al Sud e sulle isole con cieli parzialmente nuvolosi per transito di stratificazioni medio-alte, ma nubi che si faranno più compatte su nord Sardegna, Campania, Lucania e tratti della Puglia, dove giungerà qualche pioggia. Temperature in calo al Nordovest, stabili o in locale lieve aumento altrove con punte di circa 32°C sulle zone interne della Sicilia sudorientale.

METEO DOMENICA 2 MAGGIO. Al Nord ultimi rovesci nella notte su Lombardia, est Liguria e Triveneto, in attenuazione al mattino con schiarite in rapido avanzamento da ovest, ma solo temporaneo. In giornata infatti recrudescenza dell’instabilità con piogge e qualche temporale su Prealpi e alte pianure lombardo-venete, localmente fin sul basso Piemonte ed entroterra Ligure di Levante. Tempo migliore al Centro-Sud con schiarite alternate a qualche annuvolamento alto e stratificato, maggiori addensamenti sulle zone interne e sul versante tirrenico, con locali piovaschi ad inizio giornata tra Campania e Calabria, in esaurimento. Temperature in calo.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Primo Maggio che vedrà tempo sostanzialmente asciutto fino al pomeriggio, pur con nubi irregolari di passaggio, a tratti estese di tipo medio-alto, ma con qualche precipitazione essenzialmente in Appennino o a carattere isolato sul asso Lazio. In serata tende invece a peggiorare con piogge e rovesci in arrivo da Ovest soprattutto verso la Toscana, ma successivamente anche tra Umbria e alto Lazio. Nottetempo parziale coinvolgimento del Lazio centrale e successivamente meridionale. Temperature in lieve aumento nei massimi, fino a 23-25°C. Venti meridionali in progressivo rinforzo, fino a tesi in serata specie su coste e Appennino. Mare da poco mosso, ma tendente a mosso o molto mosso dalla sera/notte.

DOMENICA: Condizioni atmosferiche inizialmente ancora instabili con nubi irregolari associate a qualche residua pioggia o rovescio su Toscana e Lazio interno, nonché sull’Umbria sud-orientale, tra notte e mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio con ampie aperture su coste e pianure. Temperature ovunque in calo, specie in quota. Venti sostenuti di Libeccio, specie su ciste dell’alta Toscana e Appennino con raffiche sopra i 70 km/h. Mare molto mosso o agitato al largo, possibili mareggiate sulle coste settentrionali della Toscana.

Commento del previsore Lazio

1° Maggio discreto fino al pomeriggio, ma in serata giunge un nuovo impulso instabile responsabile di rovesci e piogge sparse specie sulla Toscana, ma localmente anche tra Umbria e Lazio entro la notte. Per il 2 Maggio residui fenomeni sulle aree interne e appenniniche, ma con prospettive di miglioramento da metà/tardo mattino o comunque nella seconda parte della giornata. Migliora nei giorni a seguire con instabilità diurna prevalentemente sui crinali, isolatamente sull’alta Toscana. Massime in calo ovunque il 2 maggio; tenderanno poi a risalire nei giorni successivi. Venti sino a forti meridionali sulle coste il 1 maggio, forti di Libeccio sulla Toscana nel corso del 2 maggio con mareggiate sulle coste settentrionali.

Fonte: 3B Meteo