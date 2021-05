Rissa tra giovani a Formia per una ragazza: denunciati sei ragazzi

Formia – I poliziotti del Commissariato di Formia, coadiuvati da militari della Guardia di Finanza e dal personale della polizia locale del Comune di Formia, nella serata di ieri sono intervenuti nella zona della “Movida Formiana”, ove già era stato predisposto un dispositivo di prevenzione, a seguito di segnalazione pervenuta al “113”, relativa ad una rissa tra giovani.

Gli agenti ed i militari, giunti immediatamente sul posto, constatavano che due giovani, erano stati aggrediti da un gruppo di altri sei armati di manganello. All’origine dell’episodio, vi sarebbe una lite precedente tra i due gruppi avvenuta lo scorso 26 aprile, occasione nella quale si erano già fronteggiati a causa di una ragazza contesa, risultata poi essere sorella di uno dei giovani aggrediti nella sera di ieri.

A seguito delle tempestive indagini sui fatti, venivano fermati ed identificati i sei autori dell’aggressione, tutti del posto; mentre i due ragazzi aggrediti, anch’essi di Formia, venivano accompagnati al pronto soccorso del locale Ospedale dove venivano certificate soltanto delle lievi lesioni.

Il sollecito intervento delle forze dell’ordine, già presenti nella zona della “movida”, in quanto impegnate nei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati ed alle verifiche delle ultime prescrizioni relative al Covid-19, ha scongiurato il rischio di gravi degenerazioni. I sei aggressori, tutti maggiorenni, venivano denunciati alla Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

