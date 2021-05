Testimone della fede da 102 anni: buon compleanno monsignor Tommaso Fanti

Fiumicino – Testimoniare la fede con semplicità a vicinanza a ogni essere umano. Si potrebbe riassumere così la lunga vita di monsignor Tommaso Fanti, sacerdote della diocesi di Porto Santa Rufina che oggi, 1 maggio 2021, spegne ben 102 candeline.

Nato a Vico nel Lazio nel 1919, don Tommaso viene ordinato sacerdote dal cardinale Tisserant il 6 agosto 1947. Per sei anni svolge il suo ministero nella parrocchia di Sant’Antonio Abate a Torrimpietra e nel settembre del 1956 viene nominato arciprete parroco di San Giorgio a Maccarese, dove resta fino al 2007 e dove ancora ha continuato a collaborare fino a pochi anni fa.

Professore di religione al liceo di Maccarese, si è sempre prodigato per il bene comune, educando i giovani e gli adulti alla fede non solo con le parole ma incarnando ogni giorno, nel suo operato, quanto scritto nel Vangelo. A lui si devono anche i lavori di restauro della chiesa di San Giorgio.

Per il suo stile sempre rispettoso, sereno e cordiale, don Tommaso è molto conosciuto e amato dalla sua gente, ma anche dai confratelli sacerdoti. Non per nulla è stato stimato dai diversi Vescovi che – nel tempo – non solo lo hanno confermato nel ruolo di parroco ma gli hanno affidato l’incarico di Vicario Foraneo e poi membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori. Da ricordare anche la nomina a Monsignore, nel 1989, e il conferimento della dignità di Canonico del Capitolo della Cattedrale, nel 2008.

A don Tommaso, da parte dell’intera redazione, vanno i più fervidi auguri di un buon compleanno e un “grazie” per aver illuminato con la sua persona questo angolo di litorale. Buon compleanno don Tommaso!

(In foto don Tommaso con mons. Enrico Feroci, recentemente creato cardinale da Papa Francesco leggi qui)

