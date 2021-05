Volley, Imoco Conegliano pigliatutto: è anche campione d’Europa

L’Imoco Volley Conegliano è campione d’Europa. Le pantere, arrivate al 64esimo successo consecutivo e al terzo tentativo nella competizione, sono riuscite in una grande impresa battendo al tie-break 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15- 12) il VakifBank Istanbul al termine di un match davvero molto combattuto che ha regalato grandi emozioni.

Per la formazione già pluricampione d’Italia si tratta del primo titolo continentale, il coronamento di un percorso straordinario che vede la società veneta come un modello in Italia e nel mondo. Per le ragazze di Santarelli si tratta del quarto successo in stagione dopo lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa.

Il Tabellino

Carraro Imoco CONEGLIANO – VakifBank ISTANBUL 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12)

Carraro Imoco CONEGLIANO: De Kruijf 11, Folie 9, Wolosz 4, Hill 9, Sylla 4, Egonu 40, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Adams 10. Non entrate: Gicquel, Butigan (L), Omoruyi, Fahr. All. Santarelli.

VakifBank ISTANBUL: Braga Guimaraes 14, Haak 33, Bartsch-hackley 13, Rasic 6, Ognjenovic 1, Gunes 11, Orge (L), Aykac (L), Ozbay, Ismailoglu, Yilmaz. Non entrate: Senoglu, Akman, Gurkaynak. All. Guidetti.

ARBITRI: Michlic, Dobrev.

NOTE – Durata set: 31′, 32′, 31′, 31′, 21′; Tot: 146′.

(fonte/foto@federvolley)