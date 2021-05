Adrien Silva e Jankto stendono la Roma: al Ferraris la Samp vince 2-0

Genova – La Samp batte la Roma e con 45 punti si avvicina all’obiettivo stabilito da Ranieri di chiudere la stagione a quota 52. Al Ferraris i liguri hanno segnato un gol per tempo. All’ultimo minuto dei primi 45 ci ha pensato Adrien Silva a portare in vantaggio la Samp, mentre nel secondo tempo a mettere in cassaforte il risultato è stato Jankto al ’65. E a dare forza ai genovesi anche Audero capace di respingere il rigore concesso alla Roma e calciato da Dzeko. Per la squadra allenata da Fonseca è la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)