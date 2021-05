Ardea, certificati anagrafici anche nelle tabaccherie: al via la fase 2

Ardea – “Siamo arrivati alla conclusione della fase di sperimentazione del servizio ‘Certificati anagrafici in tabaccheria’. Come vi avevo anticipato, infatti, abbiamo iniziato con 9 tabaccherie distribuite sul nostro territorio per verificare il funzionamento del servizio e la risposta della cittadinanza: dal confronto con la Fit-Novares, il sistema funziona molto bene e la risposta della cittadinanza è stata estremamente positiva, considerando che sono stati rilasciati ad oggi 667 certificati: i certificati cumulativi, seguiti da quelli di residenza e dello stato di famiglia sono le tre tipologie di documenti maggiormente richiesti”.

Lo rende noto Alessandro Possidoni, assessore al Personale, Anagrafe, Elettorale, Stato Civile ed Emergenza Covid-19 del Comune di Ardea, che aggiunge: “Alla luce di questi risultati, come vi avevo anticipato, nei prossimi giorni la FIT contatterà le altre tabaccherie distribuite nel territorio di Ardea per verificare il loro interesse ad aderire a questa ‘rete anagrafica’. Sono davvero soddisfatto dell’impegno che le stesse tabaccherie hanno messo in questo progetto e della collaborazione tra con il comune e Fit-Novares per portare i servizi demografici più vicini al cittadino, aiutando i cittadini ed alleggerendo il lavoro dell’ufficio anagrafico. Non appena la fase di formazione delle nuove tabaccherie sarà terminata, sarà diffuso l’elenco aggiornato con circa 20 nuovi esercenti. Andiamo avanti”.

