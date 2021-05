Civitavecchia, a fuoco uno scooter: paura in via Lombardia

Civitavecchia – Attimi di paura nella serata di ieri, 1° maggio 2021, dove intorno alle 22:00 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Lombardia per un ciclomotore avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco si sono recati sul posto con un’autobotte con squadra ridotta, poiché già impegnati con un incidente stradale (leggi qui).

Hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi ad alcune autovetture in sosta nelle immediate vicinanze.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia