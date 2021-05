Covid-19 ad Ardea, al via la distribuzione dei buoni spesa: ecco come fare domanda

Ardea – Parte la seconda distribuzione dei buoni spesa Covid-19 ad Ardea. Lo ha reso noto il Comune con una nota stampa: “Dal giorno 30 aprile 2021 ed entro e non oltre il termine perentorio del giorno 14 maggio 2021 ore 23:59 i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ardea possono presentare, nelle modalità indicate sul sito del comune di Ardea, domanda per l’emissione di buoni spesa una tantum”.

(Clicca qui per leggere l’avviso completo)

Con i buoni spesa si potranno acquistare generi alimentari, di prima necessità e farmaci da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio del Comune di Ardea accreditati. Inoltre, per ciascun nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza.

