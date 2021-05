Epicgames acquista Artstation, la piattaforma per gli artisti

Nelle ultime ore, la nota società di sviluppo di videogiochi, Epicgames, ha annunciato l’acquisto della piattaforma Artstation, nota ai più informati per essere una piattaforma indirizzata agli artisti digitali e ai creatori di contenuti.

Epicgames è una società che ha sede nella Carolina del Nord, e che fa capo al suo fondatore, Tim Sweeney. L’unione tra la sua società ed Artstation, punta ad integrare le funzionalità di entrambe. La seconda, è una piattaforma che riunisce tutti gli appassionati digitali del mondo, quindi anche i creator, che si tratti di creator del mondo dei videogiochi, dell’entertainment o dei media in generale.

Nel processo che ha portato all’annessione di Artstation, Epicgames ha anzitutto abbassato i ricavi della stessa Artstation per un acquisto sull’Artstation Marketplace, che passa in questo modo dal 30% al 12%. Oltre a ciò, Artstation Learning, un servizio di streaming, diverrà gratuito per tutti i membri iscritti. Nel comunicato ufficiale diramato dalla società si legge inoltre: “Con Epicgames, ArtStation continuerà ad operare come brand indipendente collaborando a stretto contatto con il team di Unreal Engine. Unendo le forze, ArtStation e Unreal Engine saranno in grado di potenziare la creatività della community con strumenti, risorse e connessioni“.

“Siamo entusiasti che ArtStation si unisca a Epicgames mentre lavoriamo per accelerare lo sviluppo e la crescita della comunità dei creatori in tutto il mondo”, afferma invece Marc Petit, vice presidente e General Manager di Unreal Engine. “Il team di leadership di ArtStation offre un talento straordinario e una storia senza precedenti nel supportare una vivace comunità ed ecosistema di creatori”.

“Come parte di Epicgames, saremo in grado di portare avanti questa missione e restituire alla comunità in modi che non siamo stati in grado di fare da soli, pur mantenendo il nome e lo spirito di ArtStation“, sono invece le parole di Leonard Teo, CEO di Artstation. Ad ogni modo, questa ennesima collaborazione, conferma la continua crescita di Epicgames, attraverso il suo rafforzamento sul mercato e il consolidarsi delle tante partnership a disposizione.

