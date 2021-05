Fiumicino, 224 i positivi al Covid, Montino: “Non siamo fuori dall’emergenza”

Fiumicino – “Con 23 nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 i casi di Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le donne positive sono 116 – aggiunge – e gli uomini 108, l’età media è di 42 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.27. Con il 61% dei casi Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite, a seguire Fregene (8%) e Focene (7%)”.

“Pur essendo il Lazio tornato in zona gialla – prosegue il sindaco – non dobbiamo pensare di essere usciti dall’emergenza. Prestiamo ancora grande attenzione nel mantenere le distanze ed evitare assembramenti, in particolare adesso con le belle giornate, e rispettiamo tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie”.

