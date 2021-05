Fiumicino, tamponi sospesi a piazzale Mediterraneo, Montino: “Dalla Asl per ora solo silenzi”

Fiumicino – Da lunedì 3 maggio, fino a nuove comunicazioni, resterà temporaneamente chiuso l’hub per tamponi Covid-19 di piazzale Mediterraneo gestito dalla Misericordia. La notizia è stat comunicata dagli stessi volontari alcuni giorni fa (leggi qui).

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco Montino: “All’inizio della settimana passata – dice il primo cittadino – ho avuto modo di parlare con la nuova dirigente generale della Asl Rm3, chiedendo informazioni circa il mantenimento da parte della Asl del rapporto di convenzione con la Misericordia per i due presidi di Fiumicino e Palidoro.

Non avendo ricevuto risposta, venerdì scorso ho chiamato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato per informarlo. Mi ha detto che non ne era conoscenza e che si sarebbe interessato a riguardo.

Al momento non c’è stata comunicazione né dalla Regione né dalla Asl. Evidentemente pensano a una organizzazione diversa da quella che anche noi abbiamo contribuito a mettere in piedi con i due presidi di Piazzale Mediterraneo e Palidoro.

Ringrazio tutti i medici, gli operatori e i volontari della Misericordia che in questi mesi vi hanno prestato servizio. Rimaniamo ovviamente sempre pronti a collaborare con le autorità sanitarie se e quando ci verrà richiesto”.

