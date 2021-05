Insediamento rom alle Salzare, FdI al Sindaco: “Servono risposte e soluzioni”

Ardea – Continua il botta e risposta tra il direttivo di Fratelli d’Italia Ardea e il Sindaco Mario Savarese sull‘insediamento rom alle Salzare (leggi qui).

“Leggiamo con sgomento il comunicato stampa del Sindaco di Ardea, in risposta alla nostra richiesta di spiegazioni sulla questione riguardante l’insediamento Rom alle Salzare”, scrive il Direttivo in una nota.

“Come Direttivo di Fratelli d’Italia di Ardea – prosegue -, se da una parte riconfermiamo le nostre perplessità sulla situazione, dall’altra siamo felici di aver stimolato una risposta piccata del Sindaco che finalmente ha ben compreso la gravità della situazione ed è subito intervenuto rassicurando la cittadinanza.

In sostanza, il nostro, non voleva essere un “ignobile attacco”, ma un campanello d’allarme per l’amministrazione, nella speranza che presto faccia luce sulla questione e possa dare all’intero territorio risposte e soluzioni prima che il problema degeneri in qualcosa di incontrollabile.

Comunque sorprende la richiesta di collaborazione sollecitata dal sindaco Savarese, collaborazione che più volte Fratelli d’Italia Ardea aveva offerto e che lo stesso aveva prontamente rifiutato. In attesa di una celere soluzione al problema, rimarremo vigili e pronti a scuotere ancora questa sonnecchiante Amministrazione, in tutela dei cittadini di Ardea”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea