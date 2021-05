Interruzione idrica ad Anzio, lunedì 3 maggio resta chiusa la scuola “Don Puglisi”

Anzio – Il plesso scolastico Don Puglisi chiude lunedì 3 maggio a causa dell’interruzione idrica prevista su viale Severiano. Nel comune di Anzio, infatti, si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 07:30 alle ore 14:00.

Il Sindaco di Anzio ha indetto con un’ordinanza la chiusura della scuola per il solo giorno di lunedì, “a tutela dell’incolumità degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e di tutto il personale del plesso di Viale Severiano”.

