L’Atalanta stecca, l’Inter gode: nerazzurri campioni d’Italia

Milano - L'Inter è ufficialmente campione d'Italia 2020/2021. La squadra nerazzurra conquista il 19° scudetto della sua storia con 4 giornate d'anticipo.

Dopo la vittoria per 0-2 con il Crotone, la certezza matematica del trionfo arriva oggi, 2 maggio 2021, grazie al pareggio per 1-1 dell'Atalanta, unica quadra che poteva ancora raggiungere la squadra di Antonio Conte, sul campo del Sassuolo. Dopo 34 giornate l'Inter guida con 82 punti, 13 in più del Milan e dei bergamaschi con solo 12 punti ancora a disposizione. Esplosi da ieri i festeggiamenti nello spogliatoio dei nerazzurri (fonte Adnkronos, foto Twitter @Inter)