Chorzow – Ancora una volta le sprinter della 4×100 di casa Italia, quasi mai nei pronostici della vigilia (come ai Mondiali di Doha, dove senza clamori entrarono in finale conquistando la qualificazione olimpica) regalano una sorpresa.

Solo che questa volta la sorpresa è davvero straordinaria, e prende le forme di una clamorosa vittoria nelle World Relays, conquistate da Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana in 43.79.

L’errore nell’ultimo cambio toglie all’Olanda una vittoria ormai praticamente già ottenuta, ma questo nulla toglie al valore delle ragazze italiane, seconde in quel momento, perché questa è la dura legge delle staffette: che toglie (come accaduto qualche istante prima con gli uomini) e poi, talvolta, restituisce: “Un lavoro di squadra – hanno detto le atlete a margine della vittoria, molto commosse – dedichiamo la vittoria alle nostre compagne. Adesso l’obiettivo è solo uno: la finale di Tokyo”.

Vittoria Fontana è superlativa (10.47 la sua frazione lanciata) e taglia il traguardo con lo stupore sul volto, prima di sciogliersi in lacrime con le compagne, avvolte nel tricolore. Sul podio Polonia (44.10) e Olanda (stesso tempo). Nota a margine. Il buon lavoro del gruppo veloce è confermato anche dall’esito positivo del cambio operato nel quartetto alla vigilia: l’ingresso della Fontana e lo spostamento in prima della Siragusa non creano difficoltà nel meccanismo dei cambi. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

