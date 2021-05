Notte di paura a Cerveteri, incendio divampa in camera da letto

Cerveteri – I Vigili del fuoco di Cerveteri hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incendio villa in via della Sabbia 8d a Cerveteri.

All’arrivo sul posto lo scenario che si poneva di fronte agli uomini della 26A era quello di un vasto incendio nel locale camera da letto.

Grazie alla celerità delle operazioni di spegnimento, il fuoco non ha potuto propagarsi nel resto dei locali restando confinato e poi estinto nella sola camera da letto.

Non si sono registrati feriti. Sul posto era presente il personale sanitario del 118. Le cause sono in corso di accertamento.

