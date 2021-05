Terracina, maltrattava da tempo la moglie e la figlia: arrestato 40enne

Terracina – Aggredisce moglie e figlia per una lite. E’ accaduto ieri notte, 1° maggio 2021, a Terracina, dove i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un 40enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La lite era scoppiata per futili motivi e l’uomo ha aggredito la moglie 47enne e la figlia 19enne, entrambe maltrattate da tempo.

L’arresto verrà sottoposto nella mattinata di domani, 3 maggio 2021, al rito direttissimo presso il Tribunale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina