Ardea, la denuncia di Cambiamo: “Bollino giallo anche sui rifiuti dei malati Covid”

Ardea – “Come risolvere il problema della raccolta dei rifiuti di una comunità in via definitiva? Ci

pensa il Sindaco del Comune di Ardea: non facendoli ritirare”. Così in una nota i consiglieri di Cambiamo Ardea Anna Maria Tarantino e Simone Centore.

“Ordinare alla concessionaria (che chiaramente svolge solo il proprio lavoro) di apporre quel simpatico bollino giallo di rifiuto non conforme a prescindere, anche nei confronti di chi, ha sempre conferito nel modo corretto, ha sempre conferito nei giorni giusti, ha sempre pagato la tassa sui rifiuti.

Per esempio sempre in tema di rifiuti, si mettono i bollini senza considerare gli eventuali malati Covid ai quali è imposto di fare la raccolta in modo indifferenziato (come funziona perfettamente in altre comunità limitrofe (vedi Anzio). Ma la straordinaria unità di crisi Covid del comune ha informato la società della raccolta dei rifiuti dell’ esistenza sul territorio dei 300 e passa contagiati? Centinaia di persone sono esentati e la ditta non lo sa.

I cittadini di Ardea, vorrebbero essere governati nel modo giusto e corretto, con strade degne di questo nome, avere dei servizi che funzionino e vivere in una comunità in cui il rispetto reciproco sia alla base della buona convivenza, partendo da quello che dovrebbe essere il primo cittadino, il Sindaco.

La buona notizia è che l’esperienza PD-M5S volge al termine, il tunnel di questi anni si stia concludendo e che nel 2022 Ardea possa risorgere dalle macerie”.

