Fiumicino, carte di identità elettroniche: al via le prenotazioni tramite l’app UFirst

Fiumicino – “Da oggi, in vista del prossimo sabato, 8 maggio, e per tutti i sabato mattina a seguire, sarà possibile prenotarsi tramite l’app UFirst in tutti gli uffici comunali di Fiumicino, Palidoro e Fregene per fare la carta d’identità elettronica”. Così in una nota il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Il Comune di Fiumicino – spiega – ha infatti deciso di ampliare gli orari di apertura al pubblico, includendo anche il sabato mattina e, dopo la sperimentazione ben riuscita a Fregene, ha deciso di estendere questa possibilità di prenotazione tramite app anche negli altri uffici comunali di Fiumicino e Palidoro.

Ricordo che qualora non si riesca a prenotare – conclude -, con ogni probabilità è perché tutti gli appuntamenti disponibili per la giornata sono già stati assegnati. Si tratta in ogni caso di un servizio aggiuntivo a quelli già forniti dagli uffici anagrafe quotidianamente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino