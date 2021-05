Formia, badante si spaccia per l’assistita e va a fare il vaccino al suo posto: denunciata

Formia – Nelle scorse ore, i Carabinieri della locale stazione di Formia, al termine di una specifica attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona una 59enne. La stessa, raggirando il personale medico del centro vaccinale Covid-19, riusciva a farsi inoculare la dose di vaccino spettante a una donna per la quale la 59enne svolge il proprio lavoro di badante.

