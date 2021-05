Giornata mondiale di Star Wars 2021: perché il 4 maggio si celebra Guerre stellari

Tv e Cinema – Tutti gli appassionati di Guerre stellari non possono non celebrare il 4 maggio di ogni anno la Giornata mondiale di Star Wars, una delle saghe più amate e seguite del mondo del cinema.

Il primo film di Star Wars uscì nelle sale nel 1977 e fu candidato a 11 premi Oscar, vincendone sei: Premio miglior montaggio a Paul Hirsch, Marcia Lucas, Richard Chew; Premio miglior sonoro; Premio migliore colonna sonora originale a John Williams; Premio migliore scenografia; Premio migliori costumi; Premio migliori effetti speciali.

Sono proprio i fan ad aver deciso di dedicare una data alla celebrazione della leggendaria saga: il 4 maggio è stato scelto per il gioco di parole in lingua inglese tra il motto jedi “May the force be with you” (“Che la Forza sia con te”), anche slogan del primo film e la frase “May the fourth be with you” (Che il 4 maggio sia con te), dato il duplice significato di “may” e l’assonanza tra “force” e “fourth”.

Le origini

La prima apparizione di questo gioco di parole, però, inizialmente non aveva niente a che fare con Star Wars. Nel 4 maggio 1979 quando Margaret Tatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo Ministro nel Regno Unito, il suo partito politico pubblicò sul giornale “The London Evening news” la frase: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations“, in segno di buon augurio per la vittoria.

Nel 2005, invece, durante un’intervista in un canale televisivo locale tedesco fu chiesto a George Lucas di recitare la famosa frase “che la forza sia con te” in inglese, l’interprete che era incaricato di tradurre simultaneamente il dialogo in tedesco la tradusse in “Am 4. Mai sind wir bei Ihnen” che tradotto letteralmente è: Il 4 maggio saremo con te.

Ogni anno, quindi, in questa data si susseguono eventi e raduni a tema Star Wars in onore della saga. Con la pandemia da Covid-19 ancora in corso, però, è dal 2020 che i festeggiamenti non possono tenersi in presenza, ma i fan non mancano di celebrare la Giornata con incontri online o semplicemente rivedendo i loro episodi preferiti.

(Il Faro online)