Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone torna ad espandersi con l’inizio della nuova settimana, estendendosi dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale. Il tempo sull’Italia tenderà a stabilizzarsi maggiormente, anche se sull’Europa centro-settentrionale rimarrà in azione una saccatura di bassa pressione che si farà sentire lunedì sulle zone prealpine e sull’alta Val Padana con un po’ di variabilità pomeridiano-serale. Si dovrà tenere in considerazione anche la risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa destinato a parte delle regioni del Sud Italia, dove interverrà qualche pioggia. Ma vediamo cosa ci aspetterà nella giornata di lunedì:

METEO LUNEDÌ 03 MAGGIO. Con il rinforzo della pressione sul Mediterraneo centrale la giornata comincerà in gran parte soleggiata sulle regioni settentrionali o poco nuvolosa, salvo addensamenti e locali piovaschi sul Friuli VG. Nel corso della giornata però si avvertirà l’influenza della depressione sul Centro Europa che riuscirà ad attivare un po’ di instabilità nel pomeriggio sulle Prealpi lombardo-venete, Appennino Emiliano e zone interne del Levante Ligure, con qualche rovescio in sconfinamento alle pianure pedemontane sia alpine che appenniniche, ma in esaurimento in serata. Sulle regioni centrali giornata generalmente poco o parzialmente nuvolosa con passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno il cielo, alcuni addensamenti in più nel pomeriggio sull’Appennino con locali brevi piogge sul settore toscano e su quello laziale. Attenzione invece al Sud Italia, dove è attesa la risalita di un corpo nuvoloso dal basso Mediterraneo verso nordest. Questo determinerà una copertura più compatta in giornata su sud della Sardegna e Sicilia centro-occidentale, con piogge e rovesci in estensione alla Calabria. Asciutto sul resto del Meridione, pur con cieli offuscati da stratificazioni medio-alte ed estese. Temperature in calo, specie al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: pressione in aumento, per una giornata più stabile su Toscana, Umbria e Lazio. Cieli però non sempre sereni per il passaggio di nubi alte, talora estese tra bassa Toscana, bassa Umbria e soprattutto sul Lazio; da segnalare inoltre nubi basse al mattino tra alto Lazio e bassa Umbria. Solo sull’Appennino toscano a confine con l’Emilia Romagna (o localmente in Versilia) si potranno avere brevi precipitazioni. Clima diurno mite ma non caldo, con massime intorno ai 20-22°C; minime invece in calo, localmente frizzanti e al di sotto degli 8-10°C. Venti a regime di brezza, salvo residui rinforzi di Libeccio su alta Toscana e da Est-Sudest sull’Arcipelago, ma in attenuazione. Mare inizialmente mosso o molto mosso, ma con moto ondoso in progressivo calo.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni si manterranno attive correnti da Ovest-Sudovest a tratti sostenute sul medio versante tirrenico. Ne conseguirà tempo spesso variabile tra momenti assolati e nubi irregolari a tratti dense di passaggio, con qualche spunto piovoso possibile a ridosso dell’Appennino, sull’Umbria e sull’alta Toscana. Da valutare poi un possibile passaggio frontale più strutturato per mercoledì, in particolare sul Lazio dove si potrebbero avere cieli spesso chiusi e piogge sparse. Il clima diurno si manterrà mite e gradevole, mai caldo, con massime in genere entro i 22-24°C; minime invece frizzanti nottetempo e all’alba, localmente anche sotto gli 8-10°C. Da segnalare infine il vento, che soffierà a tratti teso tra Sud e Sudovest, in particolare su Toscana e settori costieri in generale.

(Fonte: 3B Meteo)