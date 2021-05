Minturno, incendio rade al suolo una stalla: morti cani, galline e capre

Minturno – E’ successo tutto troppo in fretta. Quando il proprietario della stalla si è reso conto dell’incendio le fiamme erano già alte e per la maggior parte degli animali all’interno non c’è stato niente da fare.

Una tragedia che si consumata in brevissimo tempo quella che si è verificata domenica poco dopo le 20 e 30 a Minturno in via Ponte Garigliano.

I vigili del fuoco sono accorsi da Castelforte e anche da Gaeta per domare le fiamme. Nonostante l’impegno e la celerità dell’intervento la struttura è stata rasa al suolo dal fuoco alimentato dal fieno e, purtroppo, per la maggior parte degli animali: cani, galline e capre non c’è stato nulla da fare.

Anche i carabinieri della stazione di Minturno sono accorsi. Insieme ai pompieri al termine delle attività di spegnimento hanno cercato l’origine di quel maledetto rogo che a quanto sembra è addebitabile a un corto circuito.

