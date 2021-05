Roma – La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla morte di Marco Vannini, a Ladispoli nel maggio del 2015 in casa della sua fidanzata. La quinta sezione penale dovrà confermare o meno la sentenza emessa nel processo bis il 30 settembre 2020 nei confronti di Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, e della moglie Maria Pezzillo e dei figli Federico e Martina, a 9 anni e 4 mesi, per omicidio volontario anomalo.

L’udienza si tiene nell’Aula Giallombardo per consentire un maggiore distanziamento, ma l’accesso è stato comunque consentito dal collegio alle sole parti e ai familiari. Sono presenti in aula anche Federico e Martina Ciontoli. In concomitanza con l’udienza un piccolo gruppo di manifestanti, davanti al Palazzaccio chiede “verità e giustizia”. “Abbiamo sostenuto la famiglie nella lotta per far sentire la voce di Marco“, dicono i presenti.

Il Pg: “Confermare le condanne”

Confermare le condanne per Antonio Ciontoli e per i suoi familiari per la morte di Marco Vannini. È quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Olga Mignolo, davanti ai giudici della quinta sezione penale della Corte. Secondo il pg, va dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Ciontoli, condannato in appello-bis a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, mentre vanno rigettati i ricorsi della moglie Maria Pezzillo e dei figli Federico e Martina Ciontoli, condannati nel secondo processo d’appello a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Il pg Mignolo ha formulato, nella sua requisitoria, anche un’ipotesi di attenuazione della pena per la moglie e i figli di Ciontoli, rilevando che agirono seguendo le indicazioni del principale imputato.