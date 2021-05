Passocuro, al via i lavori di ristrutturazione del Parco Salvo D’Acquisto

Fiumicino – “Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del Parco Salvo D’Acquisto a Passoscuro. Sono interventi attesi da tempo, che ridaranno un volto nuovo a una delle principali piazze della località. Nel dettaglio saranno piantumate nuove piante e un prato all’inglese in tutte le aiuole e saranno riparate tutte le panchine danneggiate. Sarà sostituito il pavimento antitrauma nell’area giochi per bambini, messe nuove altalene, di cui una fornita di un seggiolino inclusivO per disabili, e ripristinato l’impianto di irrigazione. Infine sarà riparato il muretto perimetrale e ripulito il monumento a Salvo D’Acquisto. Non si tratta dell’unico intervento in programma per le aree verdi comunali, ma moltissimi saranno i lavori che interesseranno gli altri parchi del territorio”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

