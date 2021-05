Pomezia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce

Pomezia – Traffico in tilt su via della Castagnetta a Pomezia, dove questa mattina intorno alle 7:00 una donna ha perso il controllo dell’automobile e si è schiantata contro un palo della luce.

Il palo di cemento è finito in mezzo alla strada bloccando la carreggiata all’altezza di Colle Paradiso e al momento è attivo il senso unico alternato in entrambe le direzioni. La conducente è stata trasportata alla Clinica Sant’Anna di Pomezia.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Pomezia e in un secondo momento la Polizia Locale per i rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per rimuovere il palo dalla strada.

