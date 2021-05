Tornano le Crociere Costa a Civitavecchia

Civitavecchia – Costa Crociere ritorna nel porto di Civitavecchia con Costa Smeralda, la prima nave della compagnia italiana a riprendere a operare nel 2021.

L’ammiraglia Costa è arrivata in porto ieri mattina, proveniente da Savona, nell’ambito di un itinerario tutto italiano che visiterà anche Napoli, Messina, Cagliarie La Spezia.

Farà scalo a Civitavecchia due volte alla settimana (la domenica e il giovedì), in modo da consentire agli ospiti di poter scegliere se effettuare l’intera crociera di una settimana, oppure suddividerla in due minicrociere di 3 e 4 giorni, entrambe con partenza da Civitavecchia. Dal 3 luglio Costa Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale, in Italia, Francia e Spagna, che la vedrà visitare il porto di Civitavecchia una volta a settimana, il venerdì, sino a fine anno.

Dal 5 luglio, la presenza di Costa Crociere a Civitavecchia raddoppierà grazie a Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino: per tutta l’estate proporrà un itinerario di una settimana in Italia, seguito da un itinerario in Francia e Spagna da metà settembre a metà ottobre, con scali a Civitavecchia ogni lunedì.

“Riportiamo con grande piacere le crociere Costa a Civitavecchia, una destinazione centrale nella nostra proposta di programmazione nel Mediterraneo. Lo dimostra il fatto che abbiamo deciso di posizionare proprio a Civitavecchia, per tutta la prossima stagione estiva, le due navi più nuove e innovative della nostra flotta: Costa Smeralda e Costa Firenze” – ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

Le crociere di Costa Smeralda a Civitavecchia vengono effettuate seguendo le procedure previste dal Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, a bordo come a terra.

Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave e ogni volta che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

Per quanto riguarda l’esperienza di vacanza, gli ospiti potranno apprezzare alcune novità, tra cui un programma di escursioni totalmente rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti Costa, e nuove proposte di menù, con i piatti legati località toccate dall’itinerario.

Costa Crociere arriva a Civitavecchia con la nave più all’avanguardia della sua flotta per quanto riguarda la riduzione dell’impatto ambientale. Costa Smeralda è la prima nave da crociera della compagna alimentata a Lng la tecnologia di propulsione attualmente più avanzata per abbattere le emissioni. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave viene soddisfatto trasformando direttamente quella del mare, tramite l’utilizzo di dissalatori; il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente; a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio.

Costa Smeralda è la prima di un totale di quattro naviche opereranno per Costa nell’estate 2021, con crociere nel Mediterraneo. Il 16 maggio ripartirà Costa Luminosa, che offrirà crociere di una settimana dirette in Grecia. Il 26 giugno sarà la volta di Costa Deliziosa, sempre per crociere di una settimana in Grecia. Il 4 luglio sarà il giorno della ripartenza di Costa Firenze da Savona, che arriverà a Civitavecchia il giorno successivo.

