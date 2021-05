Anzio, gioca una schedina al bar e vince una casa e 200mila euro

Anzio – Lazio protagonista del VinciCasa: dalla nascita del gioco, sono ben 159 le case assegnate e, con la vincita del concorso di lunedì 3 maggio, il Lazio si conferma la regione più premiata con 30 case.

La combinazione vincente (3, 11, 17, 20, 21) è stata indovinata da un fortunato giocatore di Anzio, in provincia di Roma.

Grazie alla schedina convalidata nel punto vendita Sisal Bar Meeting Point di via delle Cinque Miglia, km3 583, ha vinto 200mila euro subito e una casa: potrà scegliere quella che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla.

