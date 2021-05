Anzio – La Città di Anzio è stata invitata, dalla Fee Italia, a partecipare alla Conferenza per il conferimento delle Bandiere Blu 2021.

L’importante evento, a carattere nazionale, si svolgerà, in totale sicurezza, lunedì 10 maggio, dalle ore 11.00, sul gruppo Facebook della Fee, riservato alle Amministrazioni Comunali. Per la Città di Anzio interverranno il Sindaco, Candido De Angelis e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Gualtiero Di Carlo.

La Fee, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca.

La Fee agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in circa ottanta Stati (Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Oceania).

L’obiettivo principale dei programmi Fee è la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

I programmi internazionali Fee hanno il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

La Fee Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporter for the Environment, Learning about Forests e Green Key.