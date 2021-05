Casal Palocco, si ribalta con l’auto in via Canale della Lingua: morto un 26enne

Ostia – Un ragazzo di 26 anni è morto nella notte fra ieri e oggi, martedì 4 maggio, dopo essersi ribaltato con l’auto in via Canale della Lingua.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Epaminonda, e quindi al confine fra Ostia e Casal Palocco. Il giovane, per cause ancora ad accertare, ha perso il controllo della sua vettura, che si è ribaltata.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118: il 26enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare, che indagano sulla vicenda.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio