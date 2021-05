Concerto primo maggio, D’Amato su Fedez: “Solo un’operazione di marketing”

Roma – “Bene i diritti e bene la libertà di espressione, ma in questo 1° maggio ci sono state due grandi iniziative nella nostra regione in luoghi simbolo come Amazon a Passo Corese (Ri) e il nuovo Ospedale dei Castelli Romani contro la precarietà e per il rilancio del servizio sanitario nazionale di cui poco si è parlato”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Ricondurre la Festa del Lavoro ad una operazione di marketing può portare benefici a Fedez in termini di visualizzazioni, ma poco cambia a chi un lavoro non ce l’ha“.

(Il Faro online)