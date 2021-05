Cozzoli: “Presto, via al progetto della copertura per il Centrale del tennis”

Roma – “L’auspicio di Sport e Salute è che la copertura del Centrale del tennis si possa fare presto, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del Foro Italico”. È quanto assicura il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, alla presentazione della 78esima edizione degli Internazionali di tennis Open d’Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Completato l’iter di sottoscrizione del protocollo tra il ministero dei Beni Culturali, Regione Lazio, Comune di Roma, Coni e Sport e Salute, l’iter è passato all’individuazione dei membri della commissione di gara: “Questo progetto chiaramente dovrà essere rapido nella sua esecuzione, anche perché i 33 progetti pervenuti saranno valutati fino all’individuazione del soggetto vincitore”.

Il numero uno di Sport e Salute ha anche ufficializzato il via al tour dello Stadio Olimpico per tifosi e appassionati durante tutto l’anno: “L’impegno di Sport e Salute è quello di valorizzare gli asset a disposizione. Lo stadio deve tornare a vivere ed essere attrattivo per tifosi e turisti – ha confermato Cozzoli – abbiamo pensato di lanciare il tour del Foro Italico, una mia idea già dal secondo giorno da presidente di Sport e Salute. Mi sono emozionato, e ho pensato perché non condividerla con tutti. Sarà un tour che porterà gli appassionati a calpestare l’erba dell’Olimpico, fare ingresso negli spogliatoi di Roma, Lazio e Nazionale e imparare quanto successo in questo impianto a livello sportivo e storico, come le Olimpiadi del 1960. Nei prossimi giorni inaugureremo il tour dell’Olimpico in vista dell’Europeo di calcio”. (Ansa).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport