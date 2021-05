Fiumicino, riaprono i drive-in a Piazzale Mediterraneo e Palidoro: ecco le nuove regole

Fiumicino – Da domani, mercoledì 5 maggio, riparte il servizio di somministrazione di tamponi per l’individuazione del Sars-Cov2 (coronavirus) nei centri di Piazzale Mediterraneo (Molinari) e di Palidoro.

Com’è stato fino ad ora, i test saranno eseguiti dai medici di medicina generale con il supporto e la collaborazione delle volontarie e dei volontari della Misericordia.

Il servizio è in fase di rimodulazione, anche in base all’andamento della curva dei contagi e della campagna vaccinale. Per la settimana in corso, il drive-in di Piazzale Mediterraneo, sarà aperto fino a sabato la mattina dalle 9 alle 13, mentre quello di Palidoro rimarrà aperto solo giovedì 6 maggio nello stesso orario.

Possono sottoporsi al tampone nei due centri: i casi sospetti per i quali il medico di medicina generale decida la somministrazione del tampone stesso; i contatti stretti asintomatici di persone positive, individuati dal medico di medicina generale o segnalati dal dipartimento di Prevenzione della Asl o le persone al termine del periodo di quarantena; i contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento.

