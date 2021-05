Fondi, massacra di botte la ex compagna: 32enne in manette

Fondi – Ieri, 3 maggio a Fondi, i carabinieri della stazione di Cisterna, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione al decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, un 32enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di lesioni gravi e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, commessi il 28 aprile scorso a Cisterna di Latina.

il 28 aprile 2021, il 28enne aveva percosso ripetutamente, nella propria casa, l’ex compagna. La donna che era riuscita ad allontanarsi l’indomani da quella casa, era stata soccorsa da un amico e trasportata dall’ambulanza presso l’ospedale di Latina, dove era stata ricoverata con prognosi di giorni 40 per trauma cranico e facciale, trauma toracico, frattura di 4 costole, versamento pleurico e trauma addominale.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camere di sicurezza in attesa di essere tradotto preso un istituto di pena.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

