Ladispoli, altri quattro centri di raccolta per la raccolta degli oli vegetali esausti

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che sono stati posizionati altri quattro centri di raccolta mobili per conferire gli oli vegetali esausti. Più precisamente le quattro nove postazioni si trovano in piazza Domitilla all’esterno di Tuodì in piazza Domitilla, adiacente a Conad La Palma, al mercato giornaliero di via Ancona e Consorzio Marina di San Nicola. I quattro nuovi centri di raccolta si vanno ad aggiungere a quelli già istallati nelle settimane scorse negli spazi adiacenti Conad Superstore in viale Europa, Carrefour via Glasgow, Carrefour via Ancona, Eurospin Palo Laziale.

L’olio di frittura contiene e veicola sostanze inquinanti che derivano dalla combustione, un chilo di olio vegetale esausto può inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati. Il corretto smaltimento, invece, consente di riciclarli per l’uso industriale, per produrre, ad esempio, lubrificanti e saponi.