Latina, accusata di associazione per delinquere e porto d’armi: 49enne in manette

Latina – Nella serata del 3 maggio 2021, a Latina, i carabinieri della stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura generale della Repubblica di Roma, in relazione ad ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, nei confronti di una donna 49enne di Latina.

Il provvedimento scaturisce dalla commissione dei reati di associazione per delinquere, detenzione e porto di armi, ricettazione.

La donna dovrà scontare la pena residua di 9 mesi e 6 giorni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

