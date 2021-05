Pinguini imperatore, Wwf: “A rischio il 50% della specie per il ritiro dei ghiacciai”

Animali – A causa del continuo scioglimento dei ghiacciai, il pinguino imperatore è diventata una delle specie più a rischio del nostro Pianeta. A tal proposito, il Wwf richiama l’attenzione sul rischio che si possa “perdere la metà delle popolazioni di pinguino imperatore in Antartide se l’aumento delle temperature non verrà tenuto sotto 1,5 gradi centigradi”. A causa del riscaldamento globale e delle attività dell’uomo, infatti, questi uccelli corrono continue minacce.

“Il pinguino imperatore, la specie più grande di pinguino sul pianeta – spiega il Wwf – è considerato ‘quasi minacciato’ nelle Liste Rosse della Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) ma oggi il rischio è di veder peggiorare rapidamente il suo status di conservazione. Questo l’allarme – ricorda l’ong – é stato lanciato da un recente studio internazionale, pubblicato nel marzo 2021 sulla rivista ‘Geophysical Research Letters’ nel quale i modelli mostrano come “l’aumento degli eventi e dell’intensità di pioggia in molte aree dell’Antartide possa accelerare la ritirata dei ghiacciai” ed “entro la fine del secolo i modelli prevedono un aumento del 240% delle precipitazioni liquide. L’aumento della quantità di pioggia, causato dall’aumento medio delle temperature, può avere gravi ripercussioni sulla fauna e sugli ecosistemi dell’Antartide, e anche sulla conservazione del pinguino imperatore. Questa specie infatti dipende dal ghiaccio marino stabile, soprattutto durante il periodo riproduttivo”.

“La riduzione del ghiaccio – sottolinea il Wwf – può portare anche a un precoce allontanamento dalle aree di riproduzione dei giovani pinguini, costretti ad andare in mare quando non ancora pronti, e dunque può condurre ad un aumento della mortalità in età giovanile, con serie ripercussioni sulle popolazioni”.

Se l’aumento medio delle temperature, quindi, non verrà mantenuto sotto 1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale, i ricercatori stimano che potremmo perdere fino al 50% delle colonie di pinguini imperatore oggi presenti in Antartide.

