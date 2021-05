Un centro rifiuti a Santa Palomba: Mengozzi dice “no” al progetto di Roma Capitale

Pomezia – “È di ieri la notizia che la giunta Raggi starebbe pensando ad un centro di trattamento rifiuti a Santa Palomba, al confine tra Roma e Pomezia”. E’ quanto si legge in un post di Facebook pubblicato dal consigliere comunale del Pd di Pomezia Stefano Mengozzi.

“Avrebbe incaricato Ama di redigere un progetto – prosegue Mengozzi -, così come ammesso candidamente dall’assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia Ziantoni. No, davvero no! Non abbiamo bisogno di altri impianti che Roma dovrebbe localizzare dentro i suoi confini, senza scaricarli sui comuni di confine”.

“Il comune di Albano – conclude – già sta affrontando il problema: questa mattina in consiglio comunale sono intervenuto per chiedere un coordinamento tra i due enti che impedisca alla Raggi di risolvere i suoi problemi scaricandoli sul nostro territorio!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia